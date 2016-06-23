Розенко анонсував трансформацію системи субсидій з 2017 року

Система субсидій в Україні, яка стартувала у 2015 році, своє основне завдання виконала, і тому вона має бути трансформована вже з 2017 року.

Про це сказав віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

«Система субсидій виконала свою базову задачу на 2015-2016 рік. Сьогодні розмір субсидії у пік опалювального сезону - досягав приблизно 1400 грн. Це означає, що кожна бідна сім'я отримувала 1400 грн як компенсацію за підвищення цін, - сказав Розенко. - Але система дотацій не константа - вона має обмежений термін дії. Вона може ефективно працювати у пікові періоди підвищення цін на енергоносії. Далі вона буде трансформована. Після 2017 року вона буде трансформована. Ми вже її змінюємо».

Розенко також підкреслив, що в подальшому в Україні необхідна монетизація субсидій. «Уряд готовий, ми напрацьовуємо механізми, - сказав Розенко. - На кінець опалювального події 2017 року ми продемонструємо нові підходи до цього питання».

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Як повідомляв УНІАН, жителям України у січні-травні 2016 року було призначено субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 2,3 млрд грн.

У Міністерстві соціальної політики прогнозують, що кількість сімей, які потребують отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, у 2016 році зросте до 8-9 млн з 5,5 млн після встановлення з 1 травня єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів.