Данилюк: На субсидії наступного року піде не менше 70-80 мільярдів

Обсяг субсидій, які можуть бути запитані суспільством, складе в 2017 році близько 70-80 мільярдів гривень, сказав міністр фінансів України Олександр Данилюк в ході роботи Форуму з питань енергоефективності в Києві.

"2015 року 43% рахунку за комунальні послуги покривалося субсидіями. Було закладено 35 мільярдів гривень до бюджету. 2017 року ця сума може збільшитися до 70-80 мільярдів гривень. Ця сума не остаточна, вона залежить від низки факторів, але вона буде критичною для бюджету", - впевнений Данилюк.

На думку міністра, субсидії в цілому - це правильний метод підтримки і соцзахисту, але коли зростає число субсидіантів, то навантаження на бюджет залишається.

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"Нас цікавить зниження витрат бюджету, а коли велика кількість людей "сидять" на субсидії, то виходить, що гроші платників податків повертаються субсидіями та оплачують неефективність", - зазначив міністр, підкресливши, що в Україні необхідно створити стимули для енергоефективності.

Раніше віце-прем'єр Розенко підкреслював, що система субсидій в Україні, що стартувала 2015 року, свою основну задачу виконала, і тому вона має бути трансформована.

У Міністерстві соціальної політики прогнозують, що кількість сімей, що потребують отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, 2016 року зросте до 8-9 мільйонів з 5,5 мільйона після встановлення з 1 травня єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів.