У Чехії рекордно подешевшала іпотека

У травні 2016 року середня процентна ставка впала до 1,89% річних - це найнижчий показник за всю історію спостережень, повідомляє Prian.ru.

"Такі дані оприлюднила організація Fincentrum Hypoindex. Попередній рекорд було зафіксовано в квітні 2016-го, коли середня процентна ставка трималася на рівні 1,94% річних. Вперше нижче межі в 2% ставка опустилася лише у березні", - йдеться в повідомленні.

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Банки намагаються укласти якомога більше іпотечних договорів до осені, коли почне діяти новий закон про споживчі кредити, а Нацбанк заборонить видавати кредити на повну вартість нерухомості.

Тому травень 2016-го став рекордним за кількістю нових позик на придбання житла. Всього до банків прийшли 10 831 бажаючих взяти іпотеку. Загальна сума виданих кредитів склала 765 мільйонів євро. Зовсім недавно банки видавали стільки лише за цілий квартал.

Новий закон, який збираються прийняти в Чехії восени 2016 року, має надати можливість клієнтам банків щороку виплачувати чверть кредиту без комісії. Також закон обмежить санкції за умови передчасної виплати всього кредиту. У разі продажу нерухомості банки зможуть взяти лише 1% від передчасно виплаченої частини. Ті, хто візьме іпотеку до вступу закону в силу, зможуть дочекатися вигідних умов лише по завешенню певного періоду.