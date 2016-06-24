Експерти очікують зниження цін на житло у Великобританії після Brexit

Казначейство Великобританії ще до референдуму прогнозувало, що в разі виходу країни з ЄС ціни на житло опустяться на 18%. А Національна асоціація агентів з нерухомості (NAEA) – що це скоротить потік імміграції, і в 2018 році середня вартість житла знизиться на €3 000, а в Лондоні – на €10 000, пише The Guardian.

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На думку Річарда Доннела з компанії Hometrack, результат голосування на референдумі призвів до того, що найближче майбутнє житлового сектора Великобританії виглядає невизначеним.

«Вихід країни з ЄС відразу призведе до різкого уповільнення росту цін на житло і спаду продажів. Адже покупці будуть вичікувати і спостерігати, як ця подія позначиться на фінансових ринках та на економіці в цілому. Рішення про те, щоб покинути Євросоюз, особливо сильно вдарить по ринку Лондона», - заявляє фахівець, передає Prian.ru.

У той же час деякі експерти вважають, що «брексит» призведе до «бульбашки» в деяких сегментах ринку нерухомості британської столиці. Справа в тому, що на тлі результатів референдуму фунт стерлінга подешевшав до рівня 1985 року. Це створює короткострокову можливість вигідного придбання нерухомості для інвесторів, які розплачуються в доларах США і євро. З цим згодні аналітики компанії Stirling Ackroyd.