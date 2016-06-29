Енергокомпанія Ахметова лякає киян відключенням гарячої води через борги

Мешканці 222 житлових будинків столиці можуть залишитися без гарячої води, оскільки заборгованість житлово-експлуатаційних компаній, які обслуговують ці багатоквартирні будинки, за теплову енергію перевищує 35 млн грн, повідомила прес-служба енергогенеруючої компанії «Київенерго».

Читайте такожУ "Нафтогазі" назвали вартість обслуговування боргів "Київенерго" Ахметова

«Через фінансову безвідповідальність керуючих будинками (ЖБК, ОСББ та ін.) мешканці 222 житлових будинків столиці можуть залишитися без гарячої води. Їх заборгованість за теплоенергію перевищує 35 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, компанія вже відключила гарячу воду в 107 житлових будинках.

«На сьогодні через порушення платіжної дисципліни кербудів і відсутність дій з вирішення проблеми заборгованості перед теплопостачальною компанією гаряча вода вже відключена у 107 житлових будинках. Їх загальний борг перед "Київенерго" перевищує 37 млн грн», - йдеться у прес-релізі.

Читайте також"Київенерго" оприлюднило нові "драконівські" тарифи на тепло та гарячу воду

Також повідомляється, що перш ніж відключити будинок від гарячого водопостачання, компанія попереджає про наявність боргу і пропонує заходи з урегулювання заборгованості.

«Перш ніж відключити послугу боржнику, енергопостачальна компанія попереджає про наявність заборгованості, її розмір, наслідки і пропонує способи врегулювання боргу без відключення послуги. У тому випадку, якщо керуючий будинком не реагує на пропозиції компанії у терміни, зазначені у попередженні, енергопостачальна компанія відключає гаряче водопостачання», - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. "Київенерго" забезпечує споживачів Києва електричною та тепловою енергією. Генерація компанії здійснюється на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

"Київенерго" має 5 структурних підрозділів, зокрема, дві філії - "Енергосервіс" і сміттєспалювальний завод "Енергія". Чисельність працівників компанії перевищує 12 тисяч осіб. 75% акцій компанії належить енергохолдингу бізнесмена Ріната Ахметова - ДТЕК, а 25% - Фонду державного майна.