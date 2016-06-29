Міноборони спробує придбати житло для військових через систему держзакупівель Prozorro

Міністерство оборони спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі до 30 вересня поточного року проведуть експеримент з використання системи електронних державних закупівель для купівлі квартир для військовослужбовців на первинному і вторинному ринку.

Відповідна постанова від 24 червня оприлюднено на сайті уряду.

Як йдеться у повідомленні, проведуть експеримент з метою створення добросовісної конкуренції, відкритості, прозорості, неупередженості під час оцінювання пропозицій учасників конкурсу, запобігання корупційних дій та зловживань.

Звіт за результатами експерименту до 20 жовтня 2016 року буде представлено до Кабінету міністрів України, щоб визначити можливість та доцільність використання електронної системи держзакупівель в процесі виконання комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців.

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Як повідомляв УНІАН, Міноборони розробило проект концепції забезпечення житлом військовослужбовців. Проект передбачає забезпечення житлом військовослужбовців шляхом будівництва відомством житла, так і реконструкції існуючих житлових фондів, придбання житла на вторинному ринку або виплати компенсації для отримання військовослужбовцями жилих приміщень.

Крім того, планується укладення інвестиційних договорів із забудовниками, а також залучення коштів для будівництва житла під гарантії держави. Передбачається і придбання житла за рахунок лізингу та участі військовослужбовців у державних програмах будівництва житла, отримання від місцевих органів влади житлових площ для військових за рахунок відрахувань на розвиток інфраструктури населених пунктів в розмірі 4% загального кошторису вартості будівництва.