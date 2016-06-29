Кількість одержувачів субсидій почне зменшуватися за 1,5-2 роки - Рева

За прогнозами міністра соціальної політики Андрія Реви, кількість одержувачів субсидій, яка наступного опалювального сезону зросте з 5,5 до 9 мільйонів домогосподарств, почне зменшуватися через 1,5-2 роки, повідомила прес-служба Мінсоцполітики.

Як наголошується в повідомленні, про це Рева сказав на нараді з представниками Міністерства соціальної політики, Міністерства фінансів, Державного центру зайнятості (ДЦЗ) і Пенсійного фонду України (ПФУ).

Прес-служба повідомила, що темою наради став обмін інформацією в електронному вигляді між цими відомствами для полегшення отримання соціальних виплат українцями.

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"Останні двадцять років люди при оформленні соціальних виплат та пенсій, вимушені ходити по колу за різними довідками, тоді як існують бази даних, де ці довідки в електронному вигляді. Просто треба налагодити обмін інформацією між Мінфіном, ДЦЗ, ПФУ та Мінсоцполітики. І зробити це потрібно в стислі терміни", - цитує Реву прес-служба.

Як зазначається, для цього представники відомств мають намір скласти перелік необхідної інформації, яку їм потрібно отримати від партнерів.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві соціальної політики прогнозують, що кількість сімей, що потребують отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, в опалювальному сезоні 2016-2017 років зросте до 8-9 мільйонів з 5,5 мільйона після встановлення з 1 травня єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів.

У Міністерстві фінансів відзначили, що в 2015 році 43% рахунків за комунальні послуги покривалося субсидіями. У бюджеті минулого року було закладено 35 мільярдів гривень на ці цілі, а у 2016 році витрати перевищать 40 мільярдів гривень. За прогнозами Мінфіну, в 2017 році ця сума може збільшитися до 70-80 мільярдів гривень.