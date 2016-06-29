Житловий фонд в Україні минулого року зріс на 1% – Держстат

Обсяг житлового фонду України з 1 січня 2015 року до 1 січня 2016 року зріс на 1% і склав 973,8 мільйона квадратних метрів загальної площі, повідомила Державна служба статистики України.

При цьому житловий фонд міських поселень становив 60,8% (592,5 мільйона квадратних метрів) від загального фонду.

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За даними Держстату, майже весь житлофонд (98,2%) розміщувався в житлових будинках квартирного типу, тоді як площа гуртожитків та житлових приміщень у нежилих будівлях у загальному обсязі становила лише 1,8%.

Загальна кількість квартир на 1 січня 2016 року склала 16,9 мільйона. З них 19,4% – однокімнатні, 36,6% – двокімнатні, а 32,6% – трикімнатні. Ще 11,4% квартир мали 4 і більше кімнат.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, обсяг житлового фонду України 2014 року скоротився на 12% і склав 964,4 мільйона квадратних метрів загальної площі. При цьому житлофонд міських поселень становив 60,8% (586,4 мільйона квадратних метрів) від загального фонду.

Довідка УНІАН. Житловий фонд – кількість будівель і споруд, що використовуються під житло, з відносяться до них допоміжними приміщеннями. Одиницями обліку житлового фонду є: житлове будова, житлове приміщення, загальна і житлова площа. Житловими вважаються будівлі постійного типу, вся площа яких або не менше 50% площі призначено для проживання.