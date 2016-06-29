У Хорватії виставили на продаж незаселені острови

Територія Хорватії включає в загальній складності 1 185 островів, з них лише 66 заселені. Продавці розраховують на інвесторів, які можуть побудувати на незаселених островах приватні курорти або популярні туристичні центри, повідомляє Balkanpro.ru.

"Розташований недалеко від Дубровника острів Малі-Космач виставлявся на продаж кілька разів. На цей раз за нього просять 1,5 мільйона євро. Покупці можуть придбати і три інші ділянки суші в складі Элафітських островів – Таян, Црквина і Космеч, ціни на які знизилися. Зараз їх вартість становить 750 тисяч євро, 850 тисяч євро і 130 тисяч євро відповідно, або 5 євро за квадратний метр", - йдеться в повідомленні.

Острів Малі-Космач неподалік від Шібеніка продають за 700 тисяч євро. Площа – 5 тисяч квадратних метрів. Тут немає нерухомості, острів покритий низькорослої рослинністю.

Острів Сриднь у міста Задар виставлений за ціною 6 мільйонів євро. З нерухомості - лише стара будівля площею 40 квадратних метрів. Площа острова - 130 тисяч квадратних метрів. З берега відкривається мальовничий вигляд не тільки на морі, але і на гори.

Острів Центральна Клуда, розташований недалеко від міста Трогір, має площа 18,8 тисячі квадратних метрів. Пропозиція оцінюється в 1,2 мільйона євро. Острів покритий невеликим лісом.

Один з островів архіпелагу Корнати можна купити за 3,2 мільйона євро. Площа - 200 тисяч квадратних метрів. Біоград-на-Мору розташований в 14 кілометрів. Острів знаходиться в приватній власності і не входить в національний парк "Корнати".

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За ціною 2,3 мільйона євро виставлений на продаж острів (площа 209 тисяч квадратних метрів), сусідній з іншим островом - Хвар, який є популярним туристичним центром.

За 2,52 мільйона євро продається острів між островом Пашман і архіпелагом Корнати. Площа - 36 тисяч квадратних метрів. Острів знаходиться біля північного входу в національний парк "Корнати".

За острів (35 тисяч квадратних метрів) в Середній Далмації необхідно викласти 1,5 мільйона євро. Одна з його особливостей - сосновий ліс, який разом з середземноморською рослинністю і морським повітрям створює неповторний клімат.