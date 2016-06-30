Українці в червні отримали "теплих" кредитів на рекордні 350 мільйонів

Українці в червні 2016 року оформили 21 180 кредитів на енергоефективні заходи на загальну суму 350 мільйонів гривень, що є рекордним показником за весь період дії програми, повідомила прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності).

Згідно з повідомленням, з 21 по 29 червня в рамках програми по компенсації частини тіла кредиту українці оформили 4826 кредитів на суму 78,9 мільйона гривень. 181 кредит був отриманий на встановлення котлів, що працюють на альтернативних видах палива, на суму 3,19 мільйона гривень. Понад 4,6 тисячі кредитів на суму 74,96 мільйона гривень видано на енергоефективне обладнання і матеріали. Також учасниками програми стали 6 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, які отримали кредити на суму 705 тисяч гривень.

Як зазначила прес-служба, які отримують субсидії сім'ї, які можуть розраховувати на відшкодування до 70% тіла кредиту за рахунок держбюджету, отримали 3428 кредитів на суму 49,48 мільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, банки в травні 2016 року видали населенню на енергоефективні заходи кредити на суму 290 мільйонів гривень, що відповідає обсягу виданих коштів у жовтні-листопаді минулого року, під час піку популярності програми.

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На початку квітня 2015 року уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми склав 1,57 мільярда гривень. У лютому поточного року Кабінет міністрів продовжив дію програми на 2016 рік, передбачивши на ці цілі 900 мільйонів гривень.

Механізм фінансування "теплих" кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тисяч гривень) для громадян при заміні газових котлів, 30% суми кредиту (але не більше 14 тисяч гривень) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тисяч гривень у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому отримують субсидію громадянам компенсується 70% суми кредиту.

Місцеві органи влади також підключаються до цієї програми і розробляють власні програми з відшкодування населенню частини тіла кредиту або відсотків на реалізацію енергоефективних заходів. Це дозволяє населенню брати участь відразу в декількох програмах енергоефективності.