В Україні відсьогодні вдвічі подорожчало тепло і гаряча вода

В Україні з 1 липня подорожчала послуга з централізованого гарячого водопостачання та опалення, що пов'язано з встановленням єдиної ціни на газ для населення і підприємств теплокомуненерго на рівні 6,8 тис. грн за тисячу кубометрів.

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Відповідні рішення раніше були прийняті Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Вартість 1 куб. м гарячої води залежить від підприємства, що надає дані послуги, а також від наявності електроенергії. У столиці постачанням гарячої води займаються компанії «Київенерго» і «Євро-реконструкція» (Дарницька ТЕЦ), а тарифи знаходяться на рівні 35-43 грн за кубометр.

Таким чином, вартість гарячої води від «Київенерго» з липня становитиме 83,1 грн за куб. м з рушникосушкою і 76,71 грн без рушникосушки. У постачальника «Євро-Реконструкція» тариф буде на рівні 71,83 грн і 66,37 грн відповідно.

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Споживачі послуг від "Львівтеплоенерго" будуть платити відповідно 80,42 грн і 74,03 грн. Для споживачів "Залізничтеплоенерго" (Львівська обл.) тариф буде на рівні 77,42 грн і 71,54 грн. В Одесі вартість гарячої води збільшитися до 77,18 грн при наявності рушникосушки і до 71,37 грн без неї.

Крім того, НКРЕКП з липня майже вдвічі підвищила тарифи на теплопостачання. Наприклад, вартість 1 Гкал тепла від компанії «Київенерго» для споживачів (за наявності квартирного або будинкового лічильника) збільшується з 657,24 грн до 1416,96 грн, а за відсутності приладів обліку вартість опалення одного квадратного метра приміщення обійдеться в 32,97 грн/місяць порівняно з 16,14 грн/міс. раніше.

Послуги «Євро-реконструкції» подорожчають до 1204,18 грн/Гкал і 31,86 грн/кв. м на місяць відповідно.

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Подібний рівень підвищення тарифів буде і в ряді інших міст країни.

Докладніше зі структурою тарифів і їх новим розміром у всіх регіонах України можна ознайомитися на сайті НКРЕКП.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, на тлі встановлення з 1 травня єдиної ціни на природний газ для населення в 6 879 грн/тис. куб. м підвищила з 1 липня тарифи на централізоване теплопостачання та гарячу воду в Україні в середньому на 75-90%.

27 квітня під час прийняття рішення Кабміну щодо ціни на газ перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів і міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик наголосили, що встановлення такої ціни поставить крапку у спекуляціях на газовому ринку країни.

Голова уряду Володимир Гройсман підкреслив, що дане рішення є непростим і викличе широкі дискусії в суспільстві, але воно дозволить скасувати всі існуючі раніше схеми, які дозволяли заробляти на різниці в ціні на паливо.

Президент України Петро Порошенко назвав дане рішення Кабміну серйозним антикорупційним кроком.