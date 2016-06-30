Наслідки Brexit: сінгапурський банк призупинив іпотеку в Лондоні

United Overseas Bank (UOB) став першим банком Сінгапуру, який припинив іпотеку на лондонську нерухомість після Brexit; ряд азіатських банків повідомили про ризики інвестицій у Великобританії.

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Рішення країни покинути Євросоюз породило паніку на світових ринках і падіння фунта стерлінгів до багаторічних мінімумів, воскресивши занепокоєння про здоров'я лондонського ринку нерухомості, який раніше викликав великий інтерес у азіатських інвесторів, які шукали стабільний прибуток.

"Ми тимчасово припиняємо приймати іноземні заявки на видачу кредиту на нерухомість у Лондоні", - йдеться в повідомленні представника третього за величиною банку в Сінгапурі, передає Рейтер.

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"Враховуючи непевність, нам потрібно переконатися, що наші клієнти з обережністю підходять до інвестицій в лондонську нерухомість".

Ряд азіатських банків повідомив у четвер, що відправлять клієнтам нагадування про ризики, хоча продовжать видавати кредити на нерухомість в Лондоні.

Дві найбільших кредитних установи Сінгапуру - DBS Group Holdings і Oversea-Chinese Banking - повідомили, що, як і раніше, видають такі кредити, так само як і малайзійський кредитор CIMB і гонконгський Bank of East Asia.