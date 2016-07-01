Гройсман просить українців не переживати через підвищення тарифів: "Чого не вистачить, заплатить держава"

Українці після підвищення тарифів не будуть платити більше 15-20% сукупного доходу за комунальні послуги, а все інше адресно компенсує держава.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в п'ятницю.

Читайте такожКількість одержувачів субсидій почне зменшуватися за 1,5-2 роки - Рева

“Я хочу звернутися до громадян України - нікого не слухайте і не переживайте. Все, чого не вистачить оплатити громадянам України, заплатить держава, але адресно. Ви не будете платити за комунальні послуги більше 15-20% сукупного доходу, все інше заплатить держава", - сказав він.

Крім того, Гройсман запропонував органам місцевого самоврядування, які виступають за зниження тарифів, забезпечити адресні пільги населенню.

"Деякі органи місцевого самоврядування кажуть, що потрібно знизити ціни на газ. Панове, у вас є децентралізовані бюджети. Мільярдні бюджети розвитку. Якщо ви не хочете будувати дороги, дитячі садки, стадіони, то можете направити ці кошти на пільги людям", - підкреслив прем'єр.

За словами глави уряду, ціна на газ в Україні формується відповідно до реальних ринкових цін.

"Ціна на газ формується згідно з біржою у Німеччині, де ми купуємо цей газ. Якщо хтось нам запропонує дешевше - ми купимо дешевше. Особливо нехай політики запропонують дешевше. Не словом, а ділом", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 липня вдвічі подорожчала послуга з централізованого гарячого водопостачання та опалення, що пов'язано з встановленням єдиної ціни на газ для населення і підприємств теплокомуненерго на рівні 6,8 тис. грн за тисячу кубометрів.

Читайте такожНасалик розповів про "енергетичні картки", які замінять субсидії

У Міністерстві соціальної політики прогнозують, що кількість сімей, що потребують отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, у 2016 році зросте до 8-9 мільйонів з 5,5 мільйона після встановлення з 1 травня єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів.

У бюджеті на 2016 рік передбачено понад 40 млрд гривень на субсидії.

За словами міністра фінансів України Олександра Данилюка, обсяг субсидій, які можуть бути запитані суспільством, становитиме в 2017 році близько 70-80 мільярдів гривень.

Раніше віце-прем'єр Розенко підкреслював, що система субсидій в Україні, яка стартувала в 2015 році, свою основну задачу виконала, і тому вона повинна бути трансформована.