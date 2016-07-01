Столична первинка зросла в ціні, вторинка - подешевшала

Середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в червні 2016 року порівняно з травнем зросла на 1,8% – до 23,978 тис. грн/кв. м, при цьому порівняно з червнем минулого року ціни впали на 5,2%.

Про це у своєму щомісячному звіті повідомляє інформаційно-аналітичний портал "Столична нерухомість".

За даними експертів, у червні на первинному столичному ринку нерухомості зросла вартість квартир економ-класу - на 0,7%, до 16,546 тис. грн/кв. м, бізнес-класу – на 0,9% до 27,987 тис. грн/кв. м. Разом з тим квартири комфорт-класу в столиці минулого місяця подешевшали на 0,3%, до 21,383 тис. грн/кв. м, а квартири преміум-класу - на 1,3% до 43,989 грн/кв. м.

При цьому найвідчутніше додали в ціні квартири в Оболонському та Дарницькому районах столиці - на 4,8% і 2% відповідно, тоді як вартість квартир у Дніпровському районі минулого місяця в середньому знизилася на 1,8%

За інформацією порталу, в червні квартири до продажу пропонували 58 операторів 134 об'єктах. У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу – 35%. Новобудови бізнес-класу склали 31% від загальної кількості, преміум-класу – 14% і комфорт-класу - 20%.

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У той же час середня ціна пропозиції квартир на вторинному ринку Києва в доларовому еквіваленті у червні 2016 року порівняно з травнем зменшився на 0,5% - до 1,394 тис. дол./кв. м., а в гривні на 1,4%, до 34,727 грн/кв. м.

Згідно з повідомленням, минулого місяця найбільше подешевшали 1-кімнатні квартири - на 0,9%, до 1,283 тис. дол./кв. м. Разом з тим 2-кімнатні квартири подешевшали на 0,1% - до 1,421 тис. дол./кв. м, 4-кімнатні – на 0,5% - до 1,560 тис. дол./кв. м. Середня вартість пропозиції 3-кімнатних квартир у столиці зменшилася на 0,6% - до 1,431 тис. дол./кв. м.

Кількість представлених до продажу квартир в червні зросла на 1,6% щодо травня і склало 19,395 тис. квартир. Обсяг пропозиції в загальній площі виріс на 1,4%, в доларовому вираженні на 1%.

У структурі пропозицій 1-кімнатні квартири займають 28%, 2-кімнатні – 33%, 3-кімнатні – 32% і 4-кімнатні – 7%.

При цьому в червні 2016 року аналітики зафіксували найменше зниження цін на вторинне житло в Подільському і Солом'янському районах столиці - на 0,1%, а найбільшу - в Дніпровському районі, на 1,6%, а в Шевченківському районі середня ціна залишилася на рівні травня.

Як повідомляв УНІАН, за даними інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в 2015 році через девальвацію національної валюти, подорожчання будматеріалів і пального зросла на 33,1% – до 22,7 тис. грн/кв. м. Разом з тим, при доларової номінації вартості вторинного житла в столиці, гривневі ціни на "вторинку" зросли на 25,6%, - до 34,9 тис. грн.