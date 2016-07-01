Борги українців за компослуги в травні скоротилися майже на 13% - Держстат

Заборгованість населення по оплаті за централізоване опалення та гаряче водопостачання за травень 2016 року зменшилася порівняно з показником на кінець квітня на 0,8 мільярда гривень, або на 12,7%, і склала 5,5 мільярда гривень, повідомила Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, заборгованість за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій за звітний період зросла на 4,4% - до 2,4 мільярда гривень, за централізоване водопостачання та водовідведення - на 6,3%, до 1,7 мільярда гривень, а заборгованість за вивезення побутових відходів не змінилася та становить 0,4 мільярда гривень.

"Разом з тим нараховані протягом січня-травня 2016 року бюджетні кошти (субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, істотно перевищували вартість фактично спожитих послуг - на 11,4 мільярда гривень. Залишки коштів за призначені населенню субсидії на рахунках газопостачальних підприємств на кінець травня 2016 року повністю перекривали суми заборгованості за вищенаведеними видами житлово-комунальних послуг", - йдеться в повідомленні.

За даними Держстату, у травні українці сплатили за електроенергію 1,5 мільярда гривень (89,4% від нарахованих за цей період сум). При цьому заборгованість за електроенергію станом на кінець травня склала 2,8 мільярда гривень.

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Всього в травні українці сплатили за житлово-комунальні послуги 4 мільярди гривень, що склало 121,6% нарахованих за цей період сум. Найвищий рівень оплати спостерігався у Херсонській, Одеській та Хмельницькій областях (256,8%, 155,6% і 150,2% відповідно), а найнижчий – у Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях (56,8%, 69,7% і 75,2% відповідно).

Також повідомляється, що за січень-травень 2016 року з населенням було укладено 15,8 тисячі договорів про реструктуризацію заборгованості на загальну суму 68 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість населення за централізоване опалення і гаряче водопостачання на кінець квітня 2016 року склала 6,3 мільярда гривень, по оплаті за електроенергію - 2,8 мільярда гривень, по квартплаті – 2,3 мільярда гривень, за централізоване водопостачання та водовідведення – 1,6 мільярда гривень, за вивезення побутових відходів – 0,4 мільярда гривень.