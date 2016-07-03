Порошенко доручив прискорити забезпечення житлом моряків, які вийшли з Криму

Про це він заявив у ході робочої поїздки до Одеси, де сьогодні проходять святкування з нагоди Дня Військово-морських сил України, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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Зокрема, як ідеться у повідомленні, Порошенко "акцентував увагу на невирішеності питання соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей і доручив міністрові оборони прискорити вирішення питання забезпечення житлом моряків, які вийшли з Криму".

Порошенко наголосив, що "заходи, які вживаються Кабінетом міністрів, Міністерством оборони та Генеральним штабом, наразі не задовольняють потреби всебічного забезпечення Військово-морських сил України".

Президент схвалив рішення начальника Генерального штабу Віктора Муженка та міністра оборони Полторака щодо пріоритетності фінансування ВМС.