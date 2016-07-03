Гройсман: українці не платитимуть більше 20% свого доходу за комунальні послуги

Про це Гройсман заявив в ефірі телеканалу "Інтер", коментуючи підвищення комунальних тарифів з 1 липня, передає Українська правда.

"Популісти зараз лякають людей "Все пропало, завтра ви отримаєте шалені рахунки, платити не буде чим, тарифи піднялися". Як прем'єр можу запевнити - ви не будете платити більше 15-20% власного доходу. Якщо у людини мінімальна пенсія - то ще менше. Це буде означати, що конкретному громадянину, який має таку потребу, ми компенсуємо (вартість) через механізм субсидій. Але той, у кого є гроші, заплатить повну ціну", - заявив глава уряду.

"Не треба нічого боятися. Платіжка прийде, буде написано, скільки це (компослуга) коштує, а поруч - відповідно до вашого доходу - скільки саме за вас заплатить держава. Ця допомога є безповоротною", - додав він.

За словами Гройсмана, у перспективі 3-4 років "ми отримуємо те, що будемо енергонезалежні, збільшимо видобуток газу, захистимо громадян, який не має грошей заплатити за газ і інші компослуги".

За його словами, за кілька років громадяни споживатимуть у 3-4 рази менше газу, а "якість тепла буде кращою".

Також Гройсман зауважив, що Україна "фактично стала жертвою "газових угод" 2009 року, втративши за весь період їх дії 53 мільярди доларів".

"Зараз ми встановили реальну ринкову ціну на газ, щоб на цьому ніхто не зловживав", - додав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 липня подорожчала послуга з централізованого гарячого водопостачання та опалення, що пов'язано з встановленням єдиної ціни на газ для населення і підприємств теплокомуненерго на рівні 6,8 тис. грн за тисячу кубометрів.