Міноборони і Мінекономрозвитку в якості експерименту куплять житло військовим за електронні кошти

З 15 червня по 30 вересня 2016 року Міністерство оборони спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі проводять експеримент із застосуванням електронних засобів під час придбання житла для військовослужбовців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну, уряд прийняв відповідне розпорядження 24 червня 2016 року № 452-р

Відзначається, що здійснюється відбір пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України для забезпечення потреб військовослужбовців Збройних Сил.

Читайте такожРада схвалила компенсацію з бюджету 50% вартості житла для учасників АТО

"Експеримент проводитиметься з метою використання автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи закупівель, створення добросовісної конкуренції, відкритості, прозорості, неупередженості під час оцінювання пропозицій учасників конкурсу, запобігання корупційних дій і зловживань", - йдеться в повідомленні

За даними прес-служби, звіт за результатами експерименту до 20 жовтня 2016 року буде поданий уряду з метою визначення можливості і доцільності використання автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи закупівель в процесі виконання Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних органів та членів їх сімей.