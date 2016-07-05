Львівщина розпочала підготовку до опалювального сезону

У рамках підготовки до опалювального сезону 2016/17 років у Львівській області у сфері теплопостачання запланували підготувати 1368 котелень, замінити майже 20 км теплових мереж, а також замінити і відремонтувати 66 котлів.

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на заяву в.о. директора департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА Назарія Романчука.

"За словами Назарія Романчука, у житловому фонді Львівської області запланували підготувати зокрема 17 550 будинків до зими з видачею паспортів готовності, 3 348 з яких – будинки з централізованим теплопостачанням. Також у планах – проведення у житловому фонді комунальної власності ремонту покрівлі в 8 268 будинках та підготовка 1 855 об'єктів соціально-культурного призначення", - говориться в повідомленні.

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Як зазначив в.о. директора департаменту, заплановано провести й капітальний та поточний ремонт 26 344 тис кв метрів вулиць і доріг. При цьому підготувати 338 одиниць спеціалізованої техніки, заготовити 345 тис тонн посипкового матеріалу.

Загальний обсяг коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання становить 102628 тис грн, на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді комунальної власності – 32301 тис грн, водопостачання та водовідведення – 31 198 тис грн.

Забезпечуватиме контроль за своєчасним та якісним виконанням вищезазначених запланованих заходів з підготовки до опалювального сезону 2016/17 років спеціально створена робоча група.