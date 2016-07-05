Українці, які отримують субсидії, сплачують за газ та опалення 12% свого доходу – міністр соцполітики

Одержують субсидії сім'ї, кількість яких в Україні становить 5,5 мільйона, сплачують 12% свого сукупного доходу за газ і опалення, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на главу відомства Андрія Реву.

"Зараз ті 5,5 мільйона сімей, які отримують субсидії, сплачують зі свого сімейного бюджету 12% від сукупного доходу", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що, за підрахунками фахівців, у нинішньому опалювальному сезоні за субсидіями звернуться 9 мільйонів домогосподарств, тому тема зростання тарифів на газ залишається вкрай актуальною.

"До 2016 року, коли ми тримали тариф, тобто ціна на газ була нижчою за ринкову, ми тим самим не дотували 9 мільйонів домогосподарств, а всі 15 мільйонів, які є в Україні. Тобто сума цієї знижки стосувалася всіх: і багатих, і бідних", - цитує Реву прес-служба.

Міністр зазначив, що 2014 року на пряму дотацію державного енергохолдингу "Нафтогаз України" було витрачено з державного бюджету 114 мільярдів гривень, щоб компенсувати низькі тарифи на газ. 2016 року на підтримку 9 мільйонів домогосподарств, які будуть отримувати субсидію, в бюджеті закладено 40 мільярдів гривень. "Ось вам різниця між прямою дотацією і адресною допомогою", - цитує Реву прес-служба.

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Він пояснив, що нинішня ситуація з підвищенням тарифів і забезпеченням субсидіями громадян означає, що значна сума коштів, яка раніше направлялась на дотацію "Нафтогазу", залишилася в бюджеті. Тепер їх можна буде використовувати для підвищення життєвих стандартів, ніж уряд і збирається зайнятися найближчим часом, підвищивши мінімальні пенсії і зарплати, зазначив Рева.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві соціальної політики прогнозують, що кількість сімей, що потребують отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, в опалювальному сезоні 2016-2017 роках зросте до 8-9 мільйонів з 5,5 мільйона після встановлення з 1 травня єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів.

У Міністерстві фінансів відзначили, що в 2015 році 43% рахунків за комунальні послуги покривалося субсидіями. У бюджеті минулого року було закладено 35 мільярдів гривень на ці цілі, а у 2016 році витрати перевищать 40 мільярдів гривень. За прогнозами Мінфіну, в 2017 році ця сума може збільшитися до 70-80 мільярдів гривень.