Українці минулого тижня отримали "теплих" кредитів на 73 мільйони

Українці з 29 червня по 4 липня оформили кредитів на загальну суму 73,4 млн гривень для проведення енергоефективних заходів, повідомила прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності).

Відзначається, що в рамках програми по компенсації частини тіла кредиту українці минулого тижня оформили 155 позик на встановлення котлів, що працюють на альтернативних видах палива, на суму 2,5 мільйона гривень. Понад 4,5 тисячі кредитів на суму 70 мільйонів гривень було отримано на енергоефективне обладнання і матеріали. Також 8 кредитів на суму 1 мільйон гривень отримали Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Як зазначила прес-служба, які отримують субсидії сім'ї, які можуть розраховувати на повернення до 70% тіла кредиту за рахунок держбюджету, отримали 3,5 тисячі кредитів на суму 50,2 мільйона гривень.

За інформацією прес-служби, з початку дії програми українці скористалися "теплими" кредитами на загальну суму близько 2,2 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, українці в червні 2016 року оформили 21 180 кредитів на енергоефективні заходи на загальну суму 350 мільйонів гривень, що стало рекордним показником за весь період дії програми.

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На початку квітня 2015 року уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми склав 1,57 мільярда гривень. У лютому поточного року Кабінет міністрів продовжив дію програми на 2016 рік, передбачивши на ці цілі 900 мільйонів гривень.

Механізм фінансування "теплих" кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тисяч гривень) для громадян при заміні газових котлів, 30% суми кредиту (але не більше 14 тисяч гривень) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тисяч гривень у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому отримують субсидію громадянам компенсується 70% суми кредиту.

Місцеві органи влади також підключаються до цієї програми і розробляють власні програми з відшкодування населенню частини тіла кредиту або відсотків на реалізацію енергоефективних заходів. Це дозволяє населенню брати участь відразу в декількох програмах енергоефективності. Так, в березні 2016 року такі програми прийняті в Закарпатській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Черкаській і Чернівецькій областях. У квітні до програми підключилася Київська область.