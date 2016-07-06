Віце-прем'єр назвав цифру втрат газу в ЖКГ

Втрати газу в секторі житлово-комунального господарства через застарілі мереж та немодернізованих будівель складає близько 9,5 мільярда кубометрів на рік, повідомив у ході засідання уряду віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко.

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"Ми в цілому витрачаємо 18 мільярдів кубометрів газу на опалення. 2,5 мільярда кубометрів втрачається в тепломережах, ще 7 втрачається в немодернізованих будинках. Всього 9,5 мільярда кубометрів ми втрачаємо, але на які ми витрачаємо ресурси", - сказав Зубко.

У цьому зв'язку Зубко нагадав, що програми енергоефективності є вкрай необхідними для України.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала реалізацію програм модернізації ЖКГ та домогосподарств з 2014 року. На поточний момент однією з основних таких програм є надання "теплих" кредитів на заміну опалювального обладнання та утеплення будинків.