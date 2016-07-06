Гройсман пропонує перевірити формування комунальних тарифів з 2005 року

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликає провести перевірки формування комунальних тарифів в Україні, починаючи з 2005 року, і готовий сприяти таким перевіркам. Про це він сказав під час засідання уряду.

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«Я хотів би, щоб ми зробили перевірку тарифів на газ, але з 2005 року. Це буде справедливо, щоб розібратися з цим питанням», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві відбулася всеукраїнська акція профспілок, метою якої було призупинити зростання тарифів в Україні, а також розібратися з політикою влади в частині тарифоутворення. Організатори акції провели зустріч з головою уряду.

Як повідомляв прес-секретар Гройсмана Дмитро Столярчук, сторони знайшли спільну мову і готові співпрацювати.

Нагадаємо, представники Кабінету міністрів на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та лідерами фракцій і груп Верховної Ради під час зустрічі у вівторок досягли попередньої згоди про створення робочої групи для аналізу ціноутворення на газ в Україні.

Зараз мова йде про те, що робоча група буде працювати тиждень, повідомляє Урядовий портал.

«Домовилися про те, що створюємо робочу групу на один тиждень. Введемо туди по одному представнику від кожної групи та фракції українського парламенту, які були б професіонали, для того, щоб дуже швидко розібратися в утворенні цін, де Україна купує газ, що ми видобуваємо», - сказав прем'єр.

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Прем'єр-міністр відзначив наявність політичної складової у заявах про необхідність знизити ціну на газ.

Гройсман підкреслив, що держава підтримає цільової допомогою громадян, які потребують цієї допомоги, натомість, ті, хто має великі будинки, велике споживання газу, будуть платити повноцінну ринкову ціну. Прем'єр-міністр зазначив, що під час опалювального сезону минулого року середній платіж за споживання тепла і комунальних послуг становив 12% від доходу.

"Треба боротися не за зниження тарифів, які вбивають взагалі все господарство, а за підвищення доходів людей. Над цим потрібно концентруватися. На жаль, таких пропозицій ми не почули", - зазначив Гройсман, коментуючи результати зустрічі.

Вчора, 5 липня, голова Верховної Ради Андрій Парубій із запізненням, 16.25 відкрив вечірнє засідання парламенту і відразу ж закрив його через блокування президії і трибуни народними депутатами від "Батьківщини" і Радикальної партії. Вони вимагають створити слідчу комісію парламенту щодо тарифіів на комунальні послуги.