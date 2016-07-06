Кабмін схвалив законопроект про енергоефективність будівель

Кабінет міністрів України підтримав законопроект Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГЕ (Мінрегіон), визначає основні засади державної політики у сфері енергетичної ефективності будівель.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.

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«Його мета - встановити чіткі критерії рівня енергоефективності кожного будинку в Україні і забезпечити умови для скорочення споживання енергії. Більш того, законопроект створює умови для раціонального споживання громадянами енергоресурсів у будівлях, скорочення витрат на оплату енергії, підвищення якості та комфорту життя, збільшення вартості житла», - підкреслив віце-прем'єр-міністр – глава Мінрегіону Геннадій Зубко.

Він уточнив, що законопроект запроваджує сертифікацію енергетичної ефективності для об'єктів будівництва та існуючих будівель з метою - визначити фактичні показники енергетичних характеристик, а також розробити рекомендації щодо підвищення рівня енергоефективності.

«Законопроект дає чітку відповідь: як зменшити споживання енергоресурсів і отримати економію для кожної української родини», - сказав Зубко.

Він також підкреслив, що не менш важливими є два інших закони - про комерційний облік і про Фонд енергоефективності.

Як повідомляв УНІАН, секретаріат Енергетичного співтовариства підтримав законопроект Кабміну «Про енергетичну ефективність будівель» і висловив сподівання, що цей законопроект буде прийнятий Верховною Радою до початку 2017 року.

Також Мінрегіон планує після закінчення опалювального сезону 2016/2017 запустити в роботу Фонд енергоефективності. Однією з цілей створення фонду стане зниження споживання природного газу населенням, оскільки, за словами Зубка, половина природного газу у житловому секторі споживається неефективно через відсутність заходів з модернізації старих індивідуальних і багатоквартирних будинків.

За словами міністра, створення спеціалізованого Фонду енергоефективності дасть змогу протягом 3-5 років провести комплексне оновлення будівель, що заощадить на енергоресурсах близько 3 млрд дол. на рік.