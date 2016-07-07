В Україні дорожчає будівництво

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-травні 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року зросли на 10,3%, повідомляє Державна служба статистики України.

Читайте такожБудівельні підприємства України збільшили обсяги робіт

Згідно з повідомленням, підвищення цін на БМР спостерігалося у всіх сферах будівництва.

За даними Держстату, найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва трубопроводів, комунікацій та ліній електропередач – на 18,5%. Найменше збільшилася вартість робіт у сфері будівництва транспортних споруд - на 5,8%.

При цьому вартість БМР в травні 2016 року порівняно з квітнем зросла на 1,5% (у квітні зростання щодо березня становило 2,4%).

У Держстаті зазначили, що найбільше зростання цін на БМР у травні зафіксовано в сфері будівництва нежитлових будинків - на 2,7%, а найменший - у сфері будівництва комплексних промислових споруд - на 0,6%.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомлялося, за даними Держстату, ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-квітні 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року зросли на 11%.

У 2015 році ціни на БМР зросли на 27,1% порівняно з 2014 роком, а в 2014 році порівняно з 2013 роком - на 9,5%.