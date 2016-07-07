Рада ввела мораторій на штрафи для теплокомуненерго за борги по газу та електроенергії

Верховна Рада запровадила мораторій на нарахування та стягнення штрафів і пені з компаній сфери тепло- та водопостачання за борги за газ та електроенергію, якщо вони не отримали компенсацію з бюджету різниці між затвердженими тарифами, включаючи пільги та субсидії, й витратами на надання послуг.

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За ухвалення відповідного закону «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання в сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення» проголосували 253 народних депутата при необхідних 226.

Заступник голови Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Альона Бабак повідомила, виступаючи щодо законопроекту №2706, що його треба ухвалити як тимчасовий засіб, до осені цього року, що допоможе розблокувати рахунки відповідних підприємств і почати їх підготовку до опалювального сезону.

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«Уряд сьогодні готує новий законопроект про реструктуризацію заборгованості, але, на жаль, він не готовий на сьогодні й не буде готовий на 1 вересня. Але у нас сьогодні критична ситуація з підготовкою підприємств водо- і теплопостачання до опалювального сезону. У нас заблоковані рахунки практично всіх обласних підприємств теплопостачання, всіх районних підприємств, - сказала Бабак. - Тому комітет закликає всі фракції парламенту сьогодні підтримати цей закон як тимчасовий засіб».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила законопроект №2706 у першому читанні 24 листопада минулого року. Тоді, під час обговорення, Альона Бабак повідомила, що держава несвоєчасно виплачує компаніям, які займаються генерацією та постачанням теплової енергії, а також водопостачанням, компенсацію з бюджету різниці між затвердженими тарифами та витратами на надання послуг. Загальна сума заборгованості перевищує 5 млрд грн. Через це дані компанії не можуть вчасно розрахуватися за спожиті газ та електроенергію, в результаті чого їм нараховують штрафи та пені.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що погашення заборгованості з різниці в тарифах за 2012-2013 рр. було проведено лише в грудні 2014 року. Загальна заборгованість перед зазначеними підприємствами через використання низьких тарифів на теплову енергію станом на 1 січня 2015 року становила 2,4 млрд грн, на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення – 4 млрд грн.