Банки призупинили видачу "теплих" кредитів на утеплення житла

Банки з 6 липня тимчасово зупинили видачу "теплих" кредитів на придбання фізособами енергоефективних матеріалів і обладнання з 30-відсотковим відшкодуванням, оскільки державних коштів, передбачених на ці цілі, вистачить для виплати компенсації тільки за кредитами, виданими до 5 липня.

Про це повідомила прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

"За попередніми розрахунками, наявного залишку коштів за напрямом "придбання енергоефективних матеріалів і обладнання з 30-відсотковим розміром відшкодування" вистачить для виплати компенсацій за кредитами, виданими до 5 липня цього року. У зв'язку з цим з 06.07.2016 року банками тимчасово припинена видача "теплих" кредитів лише за цим напрямом. В той же час інформуємо, що всі кредити, оформлені до 05.07.2016 року за цим напрямом, підлягають відшкодуванню з державного бюджету", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що з метою забезпечення подальшої реалізації програми Держенергоефективності вже розробило відповідний проект рішення уряду про виділення додаткових коштів на 2016 рік на відшкодування за кредитами на енергоефективні матеріали та обладнання і направило його на погодження до Мінфіну та Мінекономрозвитку.

Згідно з повідомленням, видача кредитів за іншими напрямами програми, таким як установка котлів, що працюють на альтернативних видах палива, та видача кредитів ОСББ та ЖБК на придбання енергоефективних матеріалів і обладнання, триває.

За даними агентства, в держбюджеті на 2016 рік було передбачено 893,8 мільйона гривень на відшкодування з "теплим" кредитами, що у 3 рази більше, ніж роком раніше.

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"Тільки за шість місяців цього року українцями вже залучено майже 954 мільйонів гривень на утеплення. При цьому найбільше коштів, 907 мільйонів гривень, залучено саме на придбання енергоефективних матеріалів і устаткування, за яким надається відшкодування в розмірі 30% від суми залучених коштів, а для субсидиантов - 70%", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, українці в червні 2016 року оформили 21 180 кредитів на енергоефективні заходи на загальну суму 350 мільйонів гривень, що є рекордним показником за весь період дії програми.

З початку дії програми українці скористалися "теплими" кредитами на загальну суму близько 2,2 мільярда гривень.

На початку квітня 2015 року уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми склав 1,57 мільярда гривень. У лютому поточного року Кабінет міністрів продовжив дію програми на 2016 рік, передбачивши на ці цілі 900 мільйонів гривень.

Механізм фінансування "теплих" кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тисяч гривень) для громадян при заміні газових котлів, 30% суми кредиту (але не більше 14 тисяч гривень) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тисяч гривень у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання та матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому отримують субсидію громадянам компенсується 70% суми кредиту.