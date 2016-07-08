Гройсман обіцяє продовжити політику переходу на ринкові ціни енергоресурсів і поскаржився на популістів

Уряд не змінить політику переходу на ринкові ціни на енергоресурси і продовжить виплачувати субсидії найбільш вразливим верствам населення, незважаючи на всі заяви і звинувачення з боку популістів.

Про це в ході виступу в парламенті сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

За його словами, політики, які звинувачують уряд і залякують суспільство, прагнуть повернути старі корупційні схеми обороту ресурсів, насамперед газу, коли "бідні платили за багатих".

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"Ми встановили граничну ринкову ціну на газ для того, щоб знищити корупцію. Ні для кого не секрет, що державний газ в 3-4 рази заниженою ціною (раніше - УНІАН) скупався ділками, в тому числі тими, які присутні в парламенті, і навіть тими, хто, можливо, блокує трибуну парламенту - УНІАН), і перепродувався в 2-3 рази дорожче. Підтвердження цьому є, - сказав Гройсман. - І кроки уряду були спрямовані на те, щоб ліквідувати корупцію у сфері цін на газ. За кілька десятиліть створювалися цілі імперії газових королів і королев, які мають мільярдні статки, зроблені на тому, що у громадян відбирали можливість нормально жити. Тільки за останні 10 років на таких угодах, за підрахунками експертів, Україна втратила 53 мільярди доларів. Ми зламали цю схему і сказали громадянам, що система соціального захисту побудована так, щоб захистити того, хто потребує захисту".

При цьому він підкреслив, що уряд не допустить більше повернення до корупційних схем. "Уряд не допустить і не підтримає це", - сказав прем'єр.