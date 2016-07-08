У Держагентстві з енергоефективності розповіли, що допоможе вдвічі знизити тариф на опалення

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" розповів керівник агентства Сергій Савчук, повідомляє ТСН.ua.

Домогосподарства можуть отримати від Держагентства відшкодування грошей, які були використані на утеплення. Станом на зараз українці використали на ці цілі 2,2 млрд грн, а це більше, ніж 150 тисяч сімей.

Програма енергоефективності передбачає, що отримувачі субсидій можуть отримати 70% відшкодування витрат на утеплення. Субсидіанти складають 70% від загальної кількості учасників програми.

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Савчук навів приклад ОСББ "Явір-2011" у Луцьку Волинської області. Об'єднання взяло кредит на 2 млн грн. на утеплення, Держагентство з енергоефективності одразу відшкодувало 40% кредиту, а місцева влада відшкодовує відсотки по кредиту.

За словами Савчука, тариф на опалення в них скоротився з 15 до 7 грн за кв метр, а кожна з цих квартир виросла у ціні на 25%. ОСББ у Кременчуці Полтавської області вклало 229 тисяч гривен у те, щоб поставити регулятори теплового потоку, агентство відшкодувало майже 100 тисяч гривень. Після цього тариф на опалення знизився з 16 до 11 грн за кв метр. За словами Савчука, за рахунок програми енергоефективності та інших кроків, які зробив уряд, за останні два опалювальні сезони Україна скоротила споживання газу на 7,2 млрд кубометрів.

Найбільше зменшило використання газу населення, теплоенерго та бюджетні організації – найменше.