Українці вже заплатили 14 мільйонів податку на нерухомість

Власники нерухомого майна з 1 липня, з початку періоду сплати податку на нерухомість, заплатили 14 млн грн зазначеного податку, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

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За оперативними даними ДФС, цього року фізичним особам - власникам об'єктів нерухомості відправлено близько 400 тис. податкових повідомлень-рішень щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. До сплати визначено податку на загальну суму понад 200 млн грн.

За даними служби, найбільші суми податку, нараховані у Києві (19 млн грн), Хмельницькій (14 млн грн) й Івано-Франківській (11 млн грн) областях.

Фіскальна служба також нагадала, що податок сплачується впродовж 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

ДФС наголосила, що цього року податок на нерухомість платники сплачують за 2015 рік за ставками та з використанням пільг, які було законодавчо визначено в цей період.

Так, податок нараховувався на загальну площу об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, зокрема й її частин. Ставки податку встановлювалися рішеннями місцевих рад, але не більше 2% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на звітний період - на житлову і 1% - нежитлову нерухомість.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року парламент схвалив зміни до Податкового кодексу, згідно з якими Ставки податку на нерухомість зростуть до 3% з 2% від мінімальної заробітної плати за 1 кв. м площі. Водночас скасовано пільги для складських і промислових будівель.