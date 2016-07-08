Третина будівництв в Україні виконується з порушеннями – Держархбудінспекція

В Україні понад 30% будівництв в першому півріччі 2016 року велися з порушенням містобудівного законодавства, загальна сума накладених Державною архітектурно-будівельною інспекцією штрафів за даний період склала 120 мільйонів гривень, повідомила прес-служба відомства.

"У першому півріччі 2016 року Держархбудінспекція провела 11,6 тисячі перевірок об'єктів будівництва і виявила 3,8 тисячі порушень містобудівного законодавства. Тобто більше 30% будівництв у першому півріччі велися з порушеннями. За результатами перевірок накладено штрафних санкцій на загальну суму 120,1 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Держархбудінспекція за перші 10 місяців 2015 року провела понад 15 тисяч перевірок дотримання забудовниками містобудівного законодавства, за результатами яких виявила порушення на 4,6 тисячі об'єктів, що склало майже 31% від перевірених будівництв. За результатами перевірок відомство оштрафувало недобросовісних забудовників на суму 69,6 мільйона гривень.

У 2014 році Держархбудінспекція провела понад 31,3 тисячі перевірок, за результатами яких стягнула штрафів на суму 137,1 мільйона гривень.

Державна архітектурно-будівельна інспекція була створена за указом президента України 2011 року. Здійснює державний контроль за дотриманням будівельних норм і стандартів будівництва та експлуатації житлових будинків, виконанням ліцензійних умов суб'єктами господарювання, що здійснюють роботи по створенню об'єктів архітектури, контролює виконання розпоряджень про усунення порушень законодавства у сферах містобудівної документації та будівельних норм, а також стандартів і правил у сфері житлово-комунального господарства.