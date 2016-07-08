Частку відшкодування за "теплими" кредитами для ОСББ можуть збільшити до 70%

Частка відшкодування за "теплими" кредитами для об'єднань співвласників багатоквартирного будинку може бути збільшена до 70% залежно від кількості субсидіантів, які проживають у даному будинку, повідомив у прямому ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук.

"За умовами програми субсидіанти отримують збільшений розмір урядової допомоги на відшкодування витрат при утепленні - 70%. Більш того, якщо субсидіанті у складі ОСББ, то таке ОСББ отримає більшу частку відшкодування в середньозваженому розмірі 40% та 70% - залежно від кількості субсидіантів у багатоповерхівці", - сказав Савчук.

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Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2015 року уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми склав 1,57 мільярда гривень. У лютому поточного року Кабінет міністрів продовжив дію програми на 2016 рік, передбачивши на ці цілі 900 мільйонів гривень.

Механізм фінансування "теплих" кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тисяч гривень) для громадян при заміні газових котлів, 30% суми кредиту (але не більше 14 тисяч гривень) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тисяч гривень у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому громадянам, які отримують субсидію, компенсується 70% суми кредиту.