У деяких районах Києва та області кілька днів зовсім не буде води (перелік, карта)

Починаючи з 15 липня на вул. Берковецька, 6 будуть проводитись ремонтні роботи на великому водоводі (Д=1400 мм, рік побудови – 1981 р.), який подає воду значній частині мешканців правого берега. Про це повідомили у прес-службі Київського водоканалу.

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"Зокрема, для здійснення врізки та монтажу запірної арматури необхідно буде повністю відключити зазначену мережу на ділянці: просп. Палладіна від просп. Василя Порика, 8 до вул. Пономарьова", - відзначають у прес-службі.

З 16:00 15 липня до 8:00 18 липня 2016 р. буде припинено або ж часткового обмежено водопостачання низки житлових масивів Києва та області.

Зокрема, буде відсутнє водопостачання у мешканців:

- сел. Горенка.

Водовозка з питною водою – біля Горенської сільради (вул. Леніна, 125-а);

- по вул. Берковецькій.

Водовозка – вул. Берковецька, 6.

Крім того, буде понижено тиск та можливо відсутнє водопостачання на верхніх поверхах будинків:

- в сел. Пуща-Водиця (вул. Курортна, Міська, Лісна, Селянська і Червонофлотська).

Водовозка – вул. Червонофлотська, 6;

- на житловому масиві Південна Борщагівка (вул. Велика Окружна, Зодчих, Сім’ї Сосніних, Корольова, Симиренка).

Питна вода – бювети по вул. Симиренка, 10 та Булгакова, 11;

- на Микільській Борщагівці (вул. Зодчих, Жмеринська, В. Верховинця, Сім’ї Сосніних).

Питна вода – бювети по вул. Зодчих, 40; Генерала Потапова (парк); Якуба Коласа, 25; Ромена Роллана ріг вул. Тулузи; вул. Леся Курбаса, 6;

- на житлових масивах Нивки і Галагани (вул. Туполєва, Стеценка, Саратовська, Салютна, Баумана, просп. Перемоги, вул. Чистяківська, Дружківська).

Водовозки – вул. Баумана ріг вул. Саратовської; вул. Салютна ріг вул. Щербакова; вул. Невська ріг вул. Естонської; вул. Червонозаводська ріг вул. Кулібіна

Бювети: вул. Туполєва, 13; Салютна, 18; В. Піка – вул. Тешебаєва; Туполєва, 22;

- на житловому масиві Новобіличі (вул. Булаховського, Генерала Наумова, Підлісна, Олевська, Робітнича, просп. Палладіна).

Водовозка – вул. Клавдіївська, 34 та вул. Булаховського, 30;

- на масивах Святошин, Академмістечко та Біличі (вул. Чорнобильська, Уборевича, бульв. Вернадського, вул. Кржижановського, Степанченка, Святошинської, Відпочинку, Верховинної та Кільцевої дороги).

Водовозка – вул. Вітрука ріг вул. Депутатської.

Бювети: по вул. Святошинська, 6 ріг вул. Верховинної; Котельникова ріг вул. Петрицького; вул. Пушиної ріг вул. Біличанської; вул. Ірпінська, 71.

У Київводоканалі додали, що лабораторії постійно контролюватимуть якість води перед подачею її споживачам у пересувних автоцистернах.

Всього у триденних роботах по вул. Берковецькій, 6 буде задіяно 29 одиниць спецтехніки та машин, а також 175 працівників (від 40 до 70 осіб щодня).