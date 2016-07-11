Розенко впевнений, що грошей на субсидії вистачить, якщо ні – додадуть

Кабінет міністрів заклав достатньо коштів до державного бюджету України для фінансування субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг у новому опалювальному сезоні, але у разі зростання потреб українців у субсидіях може внести зміни до держбюджету поточного або наступного року.

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Про це повідомила прес-служба віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка.

«Коштів, виділених у державному бюджеті, цілком достатньо, щоб спокійно увійти у новий опалювальний сезон. Якщо ми побачимо, що йде значне витрачання коштів на субсидії, у нас є всі можливості для того, щоб оперативно внести зміни до бюджету цього року або передбачити необхідні кошти вже у бюджеті на наступний рік», - цитує Розенка прес-служба.

Розенко запевнив, що всі соціально вразливі верстви населення будуть належним чином захищені в процесі підвищення цін на житлово-комунальні послуги. «Ніяких проблем з фінансуванням субсидій в Україні не буде», - підкреслив віце-прем'єр.

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Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві соціальної політики прогнозують, що кількість сімей, що потребують отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, в опалювальному сезоні 2016-2017 рр. зросте до 8-9 млн з 5,5 млн після встановлення з 1 травня єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів.

У Міністерстві фінансів відзначили, що у 2015 році 43% рахунків за комунальні послуги покривалося субсидіями. У бюджеті минулого року було закладено 35 млрд грн на ці цілі, а у 2016 році витрати перевищать 40 млрд грн. За прогнозами Мінфіну, у 2017 році ця сума може збільшитися до 70-80 млрд грн.