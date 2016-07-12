Росія передумала будувати 11 готелів до Чемпіонату світу з футболу

У Росії введення 11 готелів до запланованого Чемпіонату світу з футболу в 2018 році відміняється. Мінспорту РФ спільно з Ростуризмом підготували оновлений проект програми підготовки до проведення в країні Чемпіонату світу з футболу, документ опублікований на порталі проектів нормативно-правових актів.

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З програми виключається будівництво 11 готельних комплексів, призначених для розміщення учасників змагань, представників та гостей FIFA, спонсорів та ЗМІ: шести в Нижньому Новгороді, чотирьох у Волгограді і одного в Самарі. Їх введення має бути профінансовано з позабюджетних джерел.

«Щодо 11 заходів програми прийнято узгоджене рішення із зацікавленими органами виконавчої влади суб'єктів РФ, АНО "Оргкомітет "Росія-2018" і міністерством спорту РФ щодо оптимізації кількості номерного фонду, з урахуванням виконання вимог ФІФА», — йдеться у відповіді Ростуризму на запит RNS.

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Зокрема, «пункт 111 Програми (будівництво п'ятизіркового готельного комплексу Spa Hotel Radisson у Волгограді. — RNS) було запропоновано виключити Адміністрацією Волгоградської області, в зв'язку з відсутністю фінансування у інвестора». Натомість «під розміщення клієнтських груп буде задіяний діючий готель "Волгоград", "категорія п'ять зірок" (157 номерів)».

Крім того, щодо чотирьох об'єктів проведено заміну на рівнозначні готелі, а щодо 13 — змінено адрес.

Всього під розміщення учасників світової футбольної першості в початковому варіанті програми передбачалося зведення 62 готельних комплексів.