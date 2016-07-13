Гройсман доручив знайти кошти для фінансування програми "теплих" кредитів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству фінансів України та Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства знайти кошти для збільшення обсягів фінансування державної програми надання кредитів на утеплення будинків, заміну газових котлів на твердопаливні і інші проекти енергоефективності. Про це Гройсман сказав під час засідання уряду.

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«Доручення Мінрегіону і Мінфіну - знайти кошти для збільшення фінансування «теплих» кредитів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2015 року уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми становив 1,57 млрд грн. У лютому поточного року Кабінет міністрів продовжив дію програми на 2016 рік, передбачивши на ці цілі 900 млн грн.

Механізм фінансування «теплих» кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тис. грн) для громадян у разі заміни газових котлів, 30% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тис. грн у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ і житлово-будівельних кооперативів. При цьому громадянам, які отримують субсидію, компенсується 70% суми кредиту.

З початку дії програми українці скористалися «теплими» кредитами на загальну суму близько 2,2 млрд грн.

Разом з тим, банки з 6 липня тимчасово зупинили видачу «теплих» кредитів через нестачу коштів.