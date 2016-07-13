Кабмін затвердив концепцію роботи Фонду енергоефективності

Кабінет міністрів України затвердив концепцію функціонування в Україні Фонду енергоефективності, що дозволяє реалізовувати проекти ефективного використання енергоресурсів у країні. Відповідне рішення було прийнято в ході засідання уряду.

Представляючи концепцію, віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко зазначив, що для повномасштабного запуску фонду необхідно прийняти ряд законів, а прийняття всіх документів дозволить значно економити на субсидіях і розширить можливості створення нових робочих місць.

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"Це майже 75 тисяч нових робочих місць, особливо в малому та середньому бізнесі. Це майже 5 мільярдів гривень економії на субсидії на рік. І найголовніше – доходи до держбюджету шляхом сплати податків тими, хто реалізує проекти з енергоефективності", – сказав Зубко.

Він також підкреслив, що механізм роботи фонду дуже простий. "Громадянину, який бажає реалізувати проект, досить звернутися в офіс фонду, отримати технічну пропозицію, зробити вибір банку для кредитування (зараз це держбанки – УНІАН), вибрати виконавця послуг, провести аудит, показати, що саме ця послуга потрібна, і отримати кошти від держави", – сказав Зубко.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ планує після закінчення опалювального сезону 2016/2017 запустити в роботу Фонд енергоефективності. Однією з цілей створення фонду стане зниження споживання природного газу населенням. За розрахунками уряду, вже 2017 року фонд може залучити близько 20 мільярдів гривень від міжнародних донорів, державного бюджету та приватних інвесторів.