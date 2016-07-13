Рада в першому читанні прийняла законопроект, що перешкоджає будівельним аферам

12 липня Верховна Рада України в першому читанні прийняла законопроект 4733-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення містобудівної діяльності", який був розроблений групою народних депутатів України спільно з Держархбудінспекцією України, йдеться на сайті ДАБІ.

Розробку даного законопроекту було ініційовано задля усунення негативних тенденцій у будівельній галузі внаслідок не до кінця продуманої лібералізації містобудівного законодавства у 2011 році. Штучний розподіл об’єктів будівництватрьох класів наслідків на п’ять категорій складності та встановлення для них різного порядку оформлення дозвільних документів давав недобросовісним забудовникам необмежене поле для маніпулювання під час розроблення проектів будівництва та набуття права на виконання будівельних робіт. Як наслідок, збільшення кількості проблемних забудов,поява переліку незаконних будівництв у столиці, недотримання будівельних норм, а також зростання числа ошуканих інвесторів.

Ухвалений законопроект усуває штучний розподіл об’єктів будівництва. Тепер будівництво об’єктів середнього і значного класів наслідків пропонується здійснювати виключно за дозвільною системою. Це встановить чіткі правила оформлення дозвільної документації для забудовників та усуне можливості для маніпулювання містобудівним законодавством.

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Одночасно запропоновані норми передбачають максимальне спрощення дозвільної системи для будівництв незначного класу наслідків, які сьогодні складають 80% від загального обсягу забудов. Забудовник подаватиме лише повідомлення та зможе приступати до будівництва наступного дня після його направлення. Таким чином автоматично буде скасована й процедура повернення документів на доопрацювання.

"Проблема незаконних будівництв набула негативних тенденцій. В той же час діюча дозвільна система не дає засобів для ефективної боротьби з недобросовісними забудовниками, навпаки вона створює для них поле для маніпуляцій. Ситуацію виправлять лише законодавчі зміни. Законопроект 4733-1 враховує інтереси громадян, інвесторів та забудовників. Реалізація запропонованих змін на практиці кардинально зменшить кількість проблемних забудов, знизить ризики для людей, які вклали кошти у будівництво та дасть можливість запобігати конфліктам на їх початковому етапі", - повідомив Голова Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев.

У законопроекті, який цілковито підтримує Держархбудінспекція, враховані моніторингові дослідження інспекції протягом останніх років, а також досвід партнерів України, зокрема Республіки Польща.