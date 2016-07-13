Українці за тиждень отримали "теплих" кредитів на 90 мільйонів

Українці з 4 по 11 липня оформили кредити на загальну суму 90,4 мільйона гривень для проведення енергоефективних заходів, повідомила прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності).

Відзначається, що в рамках програми по компенсації частини тіла кредиту українці минулого тижня оформили 246 позик на встановлення котлів, що працюють на альтернативних видах палива, на загальну суму 4,2 мільйона гривень. На енергоефективне обладнання і матеріали українці взяли кредити на 86,2 мільйона гривень. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків отримали 6 кредитів на суму близько 500 тисяч гривень.

Як зазначила прес-служба, сім'ї, які отримують субсидії, які можуть розраховувати на повернення до 70% тіла кредиту за рахунок держбюджету, отримали кредити на суму 64,5 мільйона гривень.

З початку дії програми її учасниками стали 278 ОСББ, які взяли кредити на суму 25 мільйонів гривень.

"За весь період програми майже 170 тисяч українських сімей залучили 2,3 мільярда гривень на утеплення своїх будинків", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, українці в червні 2016 року оформили 21 180 кредитів на енергоефективні заходи на загальну суму 350 мільйонів гривень, що стало рекордним показником за весь період дії програми.

На початку квітня 2015 року уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми склав 1,57 мільярда гривень. У лютому поточного року Кабінет міністрів продовжив дію програми на 2016 рік, передбачивши на ці цілі 900 мільйонів гривень.

Механізм фінансування "теплих" кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тисяч гривень) для громадян при заміні газових котлів, 30% суми кредиту (але не більше 14 тисяч гривень) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тисяч гривень у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому отримують субсидію громадянам компенсується 70% суми кредиту.