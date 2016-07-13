Завтра Львівська міськрада розгляне пропозицію, яка загрожує суттєвим зростанням цін на житло

Як повідомляє ZIK, пропонується збільшення у чотири рази – з 3% до 12% від її нормативної грошової оцінки, а функціональне призначення визначати як землі комерції. Це означає, що ставка орендної плати множитиметься на коефіцієнт 2,5.

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Проект ухвали винесено на сесію Львівської міськради 14 липня. Як запевняє в.о. директора департаменту містобудування Львівської міськради Сергій Коровайник, досі триває обговорення згаданої ініціативи, остаточного рішення щодо відсотка орендної плати ще не прийнято.

«Місто шукає різні шляхи наповнення міського бюджету від орендної плати. Одним із шляхів є підняти орендну плату до певного рівня для забудовників, які здійснюють багатоповерхове житлове будівництво. Ми у межах закону опрацювали, наскільки ми можемо підняти цю орендну плату. Але скільки це буде і чи це буде трактуватися як землі комерції – це питання у процесі обговорення. Остаточно це буде вирішуватися на сесії», - зазначив Коровайник.

За оцінками експертів та депутатів, такі наміри чиновників Львова можуть спричинити протилежний ефект – своїми діями мерія спровокує суттєве зростання вартості житла для покупців, сповільняться темпи його будівництва та продажу, зменшиться інвестиційна привабливість міста.

За даними статистики, упродовж січня-березня 2016р. у місті прийнято в експлуатацію 68 нових житлових будинків загальною площею 112,1 тис. кв м, що становить майже половину (48%) від загальнообласного обсягу. Порівняно з січнем-березнем 2015р. обсяги зданого в експлуатацію житла у Львові зросли на 29,7%.