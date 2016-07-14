Введення в експлуатацію столичних офісів скоротилося в 3,5 рази

Обсяг введення в експлуатацію офісних приміщень в Києві за січень-червень 2016 року скоротився в 3,5 рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 7,1 тисячі квадратних метрів, повідомила прес-служба консалтингової компанії Jones Lang LaSalle (JLL).

"За другий квартал в Києві не було введено жодного якісного бізнес-центру, а в цілому за півріччя на ринок вийшов тільки один об'єкт площею 7,1 тисячі квадратних метрів, що в 3,5 рази менше результату аналогічного періоду 2015 року", - цитує прес-служба керівника відділу офісних площ компанії JLL (Україна) Олександру Глобину.

Згідно з повідомленням, за вказаний період обсяг чистого поглинання склав близько 55 тисяч квадратних метрів, що на 75% перевищує результат аналогічного періоду минулого року і порівнянно з показниками піврічного поглинання в докризовий період 2011-2012 років.

Повідомляється, що зростання поглинання в першому півріччі 2016 року був обумовлений відновленням попиту на приміщення класу А

"Багато орендарів, зокрема, компанії сфери IT і виробництва, скористалися низькими орендними ставками та стабільністю національної валюти для поліпшення своїх умов шляхом переїзду в клас А", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що в другому кварталі 2016 року обсяг чистого поглинання офісних площ склав 37,4 тисячі квадратних метрів, що більше ніж вдвічі перевищує показники аналогічного періоду минулого року. При цьому в структурі попиту в другому кварталі лідирують гравці IT-сектора, що займають 48%.

За даними компанії JLL, рівень вакантності в якісних офісних приміщеннях за підсумками другого квартал 2016 року знизився до 20,9%, в той час як максимальна базова орендна ставка особливо не змінилася і залишилася на рівні 340 доларів за квадратний метр на рік.

Як повідомляв УНІАН, у першому півріччі 2015 року у Києві було введено 25,5 тисячі квадратних метрів якісних офісних площ, що майже в чотири рази поступається показнику аналогічного періоду минулого року, тоді було введено 100 тисяч квадратних метрів.

Довідка УНІАН. Jones Lang LaSalle – компанія, що надає фінансові і комплексні послуги в області нерухомості. Портфель компанії становить близько 372 мільйонів квадратних метрів по всьому світу, а річний оборот – 6 мільярдів доларів.