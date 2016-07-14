"Автомайдан" показав розкішні будинки київських суддів (фоторепортаж, відео)
З'явилися відео будинків судді Київського апеляційного господарського суду Гарник Людмили Леонідівни, судді апеляційного суду Київської області Авраменка Миколи Григоровича та судді апеляційного суду міста Києва Сокуренка Дмитра Михайловича.
Відеозапис, знятий "Автомайданом", на своєму YouTube-каналі розмістив "PROSUD".
Так, суддя Київського апеляційного господарського суду Гарник Людмила Леонідівна у своїй декларації за 2013 рік вказала майже 233 тисячі гривень доходів, з яких 220 тисяч гривень - її заробітна плата, 12,6 тисяч гривень - матеріальна допомога. Тобто живе Гарник практично на одну заробітну плату.
"Ми знайшли цей маєток і відзняли його з повітря. Місце дійсно просто розкішне. За нашою інформацією, його актуальна ціна на сьогодні складає мінімум $500 тис. (майже 12,5 млн грн, або 57 річних заробітних плат)", - йдеться у повідомленні.
У свою чергу Авраменко у своїй декларації за 2014 рік вказав суму сукупного доходу за рік у розмірі майже 2 млн грн. Він має один великий житловий будинок загальною площею мінімум 450м² з підземним паркінгом та менший будинок, квадратів на 150. На подвір'ї також був помічений автомобіль ТOYOTA Sequoia.
Крім того, у своїй декларації за 2014 рік Сокуренко, суддя апеляційного суду Києва, вказав 360 тис. грн доходу, з яких 272 тис. грн - заробітна плата. Дохід дружини - майже 120 тис. грн, з яких заробітна плата - 120 тис. грн. Виходить, що родина Сокуренка живе практично на одну заробітну плату.
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Є у Сокуренка у власності з 2010 року чималий будинок на 534 м² в одному з найдорожчих, Печерському районі Києва. Розташований він буквально за 5 хвилин хотьби від монументу "Батьківщини-Мати".
"На сьогодні лише земельна ділянка (7 соток) судді Дмитра Сокуренка в даному місці коштує мінімум $840 тис., або майже 21 млн грн. Тобто із заробітною платою на рівні 2014 р. Сокуренку знадобилося б більше 77 років працювати лише на цю земельну ділянку, не витрачаючи жодної копійки навіть на їжу", - наголощується у повідомленні.