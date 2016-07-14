"Автомайдан" показав розкішні будинки київських суддів (фоторепортаж, відео)

Відеозапис, знятий "Автомайданом", на своєму YouTube-каналі розмістив "PROSUD".

Так, суддя Київського апеляційного господарського суду Гарник Людмила Леонідівна у своїй декларації за 2013 рік вказала майже 233 тисячі гривень доходів, з яких 220 тисяч гривень - її заробітна плата, 12,6 тисяч гривень - матеріальна допомога. Тобто живе Гарник практично на одну заробітну плату.

"Ми знайшли цей маєток і відзняли його з повітря. Місце дійсно просто розкішне. За нашою інформацією, його актуальна ціна на сьогодні складає мінімум $500 тис. (майже 12,5 млн грн, або 57 річних заробітних плат)", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу Авраменко у своїй декларації за 2014 рік вказав суму сукупного доходу за рік у розмірі майже 2 млн грн. Він має один великий житловий будинок загальною площею мінімум 450м² з підземним паркінгом та менший будинок, квадратів на 150. На подвір'ї також був помічений автомобіль ТOYOTA Sequoia.

Крім того, у своїй декларації за 2014 рік Сокуренко, суддя апеляційного суду Києва, вказав 360 тис. грн доходу, з яких 272 тис. грн - заробітна плата. Дохід дружини - майже 120 тис. грн, з яких заробітна плата - 120 тис. грн. Виходить, що родина Сокуренка живе практично на одну заробітну плату.

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Є у Сокуренка у власності з 2010 року чималий будинок на 534 м² в одному з найдорожчих, Печерському районі Києва. Розташований він буквально за 5 хвилин хотьби від монументу "Батьківщини-Мати".

"На сьогодні лише земельна ділянка (7 соток) судді Дмитра Сокуренка в даному місці коштує мінімум $840 тис., або майже 21 млн грн. Тобто із заробітною платою на рівні 2014 р. Сокуренку знадобилося б більше 77 років працювати лише на цю земельну ділянку, не витрачаючи жодної копійки навіть на їжу", - наголощується у повідомленні.