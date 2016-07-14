Індекс цін на житло в Лондоні впав до мінімуму за 7 років

Індекс цін на житлову нерухомість в Лондоні в червні впав до позначки мінус 46 з позначки мінус 35 у травні, досягнувши найнижчого рівня з початку 2009 року, повідомило в четвер агентство Bloomberg з посиланням на дані Королівського інституту дипломованих оцінювачів (Royal Institution of Chartered Surveyors, RICS).

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Індекс цін на житло по всій Великобританії знизився з 19 в травні до 16 в червні, досягнувши найнижчого показника з січня 2015 року, свідчать дані RICS. Індекс цінових очікувань в короткостроковій перспективі впав до мінус 27, а індекс очікувань щодо цін на 2017 рік — з 54 до нуля.

Дослідження RICS ґрунтується на результатах опитування оцінювачів, яке проводилося з 24 червня, коли були оголошені підсумки референдуму, до минулого тижня. Дані дозволяють вперше побачити вплив Brexit на британський ринок житла, відзначає Bloomberg.

За даними RICS, попит на житлову нерухомість по всій країні в червні впав до найнижчого рівня з середини 2008 року. У наступні три місяці учасники ринку очікують найслабших продажей за останні 28 років. Крім того, вони зафіксували зниження кількості нових об'єктів, виставлених на продаж, по всій Великобританії, за винятком Північної Ірландії. Про скорочення кількості нових об'єктів RICS повідомили понад 45% оцінювачів, тоді як у травні таких було 31%. Як наголошується в дослідженні RICS, це найрізкіше падіння за свою історію, передає РБК.

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Індекс цін на житло по всій країні знизився з 19 в травні до 16 в червні, досягнувши найнижчого показника з січня 2015 року. Індекс цінових очікувань в короткостроковій перспективі впав до мінус 27, а індекс очікувань щодо цін на 2017 рік — з 54 до нуля.

Головний економіст RICS Саймон Рубінсон зазначив, що навіть і без референдуму кількість угод на ринку житла у другому кварталі цього року, швидше за все, впала б. За його словами, отримані дані дозволяють припустити, що спад на ринку збережеться в найближчі місяці.

Підсумки референдуму «явно засмутили багатьох покупців і продавців, і очевидно, що деякі з них переглядають свої дії і/або намагаються переглянути ціни», визнали у спільному дослідженні компанії Acadata і LSL Property Services. У той же час у своєму дослідженні вони вказали, що ціни на житлову нерухомість почали знижуватися ще до референдуму. За даними компаній, в травні ціни впали на 1,4%, продемонструвавши найбільш значне зниження за місяць з червня 2011 року.