У спеку в Харкові вимкнули воду (список адрес)

Як повідомляє Depo.ua з посиланням на КП "Харківводоканал", це пов'язано з ремонтними роботами на водопровідних мережах.

Зі списком адрес, де тимчасово припинене водопостачання, можна ознайомитися нижче.

Індустріальний район:

вул. Біблика (2-ї П'ятирічки), 23 (п. №3, стояк) до 17:30 15 липня

Київський район:

вул. Академіка Павлова, 311-а до 20:00 15 липня

Московський район:

вул. Владислава Зубенка (Тимурівців), 68,70,72,74,76,76-а, 78,80,80-а, 82,159/84 до 20:00, пр. Тракторобудівників, 108 (п. № 5) до 17:45 15 липня

Новобаварський район:

вул. Академіка Богомольця, 1 (п. №1, стояк) до 16:30 15 липня

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Слобідський район:

пр. Московський, 96 (стояк) до 17:00, б-р Жасміновий (вул. Слинька), 1 (стояк) до 18:00 15 липня

Холодногірський район:

вул. Холодногірська, 10 (п. №3, стояк), вул. Лагерна, 71/1 (п. №2, стояк) до 17:00, вул. Волонтерська (Соціалістична), 70-а (п. №2, стояк) до 18:30 15 липня

Шевченківський район:

вул. Дерев'янка, 38 (п. №1, спарений стояк), пр. Людвіга Свободи, 57 (п. №1, стояк) до 18:30, пр. Перемоги, 78-а (п. №4, стояк), вул. Новгородська, 20, вул. Космічна, 14-а (пов. №1), 16 (пов. №3) до 20:00 15 липня, вул. 23 Августа, 42 (п. №4, стояк) до 18:30 16 липня.