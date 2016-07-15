Продаж будинків класу "люкс" в Лондоні впав на 43%

Продаж найдорожчих будинків в Лондоні впала на 43% через рішення громадян Великобританії за підсумками референдуму 23 червня про вихід країни зі складу Євросоюзу (Brexit), повідомляє Прайм з посиланням на дослідження компанії Lonres.

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Кількість первинних об'єктів, проданих в Лондоні протягом 12 робочих днів після референдуму, впала на 43% в порівнянні з аналогічним періодом роком раніше. Число дорогих будинків, виставлених на продаж, також різко скоротилося - на 25% в річному вираженні.

"При ціні вище рівня 1-1,5 мільйона фунтів стерлінгів (1,3-2 мільйони доларів - ред.) ви побачите, що є багато пропозицій, і тому з точки зору продажів все складно", - повідомляє голова Barratt Developments Plc Девід Томас (David Thomas).

У Великобританії 23 червня пройшов референдум щодо членства країни в Євросоюзі. Згідно з офіційними даними, за вихід країни з ЄС проголосували 51,9% британців. Прем'єр-міністр країни Девід Кемерон пішов у відставку. Новим прем'єром став екс-голова МВС Британії Тереза Мей, яка займається формуванням нового уряду країни.