Міністр соцполітики почитав декларації депутатів і запропонував оформити субсидії: Виходячи з доходів, маєте право

Комісії органів соціального захисту при призначенні субсидії можуть не враховувати громадян, які прописані, але не проживають у житлі, на яке оформляється субсидія.

Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

Читайте такожРозенко впевнений, що грошей на субсидії вистачить, якщо ні – додадуть

«За рішенням комісії, субсидія може бути призначена без урахування окремих членів домогосподарства, які зареєстровані, але фактично не проживають у приміщенні», - сказав Рева.

Він зазначив, що, згідно з правилами, субсидія розраховується, виходячи з вартості спожитих житлово-комунальних послуг і доходів прописаних громадян. Однак, за рішенням комісії може не враховуватися дохід тих, хто не проживає у квартирі. Як приклад, міністр навів варіант, коли діти прописані, але при цьому не живуть з батьками. Водночас для такого рішення громадянам необхідно надати документальне свідчення про тимчасову відсутність прописаних людей. Якщо такого документа немає, комісія може прийняти рішення, перевіривши матеріальні умови проживання сім'ї.

Рева заявив, що рішення комісій є обов'язковими для всіх постачальників комунальних послуг. «Вчора під час прямого ефіру глядачі мені поставили запитання про те, що «Київгаз» не враховує рішення комісії. Я обіцяю, що ми розберемося з такими випадками», - сказав Рева.

Читайте такожГройсман просить українців не переживати через підвищення тарифів: "Чого не вистачить, заплатить держава"

Міністр повідомив, що оформлення субсидії сьогодні максимально спрощено, а уряд працює над тим, щоб забезпечити високий ступінь спрощення даної процедури до наступного опалювального сезону.

Зараз для отримання субсидії, за словами Реви, досить подати до відповідних органів заявку і декларацію про доходи, всю іншу інформацію органи соцзахисту збиратимуть самі. При цьому, за помилки в декларації не будуть призначати штрафи і позбавляти субсидії. За словами Реви, покарання понесуть лише ті, хто умисно приховає істотну інформацію про доходи. «З 21 липня 2015 року до декларації не потрібно вносити суму доходів, а лише їх види та джерела», - сказав Рева.

Міністр також нагадав, що розмір субсидії залежить від рівня споживання комунальних послуг і доходів членів домогосподарства. При цьому для працездатних безробітних громадян при оформленні субсидії враховується умовний дохід у розмірі двох прожиткових мінімумів (з травня 2016 року - 2900 грн). Водночас, за рішенням комісії органів соцзахисту, якщо безробітні громадяни є членами сім'ї, яка перебуває в скрутному матеріальному становищі, умовний дохід може бути знижено до одного прожиткового мінімуму.

Читайте такожРозенко анонсував трансформацію системи субсидій з 2017 року

За словами Реви, субсидію можуть отримати навіть ті, у кого є заборгованість з оплати послуг ЖКГ, адже відповідна обмежувальна норма була скасована ще у 2011 році. Однак після отримання субсидії одержувач має вносити обов'язкову частину платежу, який визначений у повідомленні про призначення субсидії.

Він додав, що оформлення субсидії не перешкодить отриманню спадщини або продажу нерухомості, чутки про те, що всю суму отриманої субсидії доведеться у такому разі повертати, не мають під собою підстав.

Рева повідомив, що купівля валюти, яка в Україні відбувається за паспортом, не враховується при призначенні субсидії. За правилами отримання субсидії, вона не призначається, якщо хтось з членів домогосподарства за останні 12 місяців зробив покупку на суму понад 50 тис. грн, але покупка валюти до таких істотних покупок не належить. Так само міністр розвіяв міф про те, що субсидій можуть позбавити тих, хто має на банківському рахунку більше 50 тис. грн.

Також він нагадав, що неправдиві і чутки про те, що необхідно витратити певний обсяг комунальних послуг для того, щоб мати можливість у майбутньому отримувати субсидію. «Це дуже шкідливі чутки, через які наші співгромадяни іноді намагаються використовувати більше води, газу або електроенергії, ніж їм потрібно», - сказав Рева.

Він пояснив, що випалювати газ до рівня, визначеного субсидією, не тільки безглуздо, а й невигідно, оскільки економне споживання дозволить родині в майбутньому менше за нього платити. Якщо домогосподарство використовувало менше газу, ніж визначено соціальною нормою, зекономлені кошти субсидії залишаються на рахунках сім'ї і можуть бути використані у наступному місяці, в тому числі і для погашення обов'язкової частини платежу.

Також міністр заявив, що, виходячи з декларацій депутатів Верховної Ради, багато хто з них має право на субсидію. «Проаналізувавши у відкритому доступі інформацію про доходи народних депутатів, які тут присутні, я хочу вас запевнити, що значна частина тих, хто сидить у цьому залі, не тільки має право, а й можливість отримати субсидію, виходячи з ваших доходів за минулий рік. Тому, будь ласка, звертайтеся», - з іронією сказав Рева.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві соціальної політики прогнозують, що кількість сімей, що потребують отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, в опалювальному сезоні 2016-2017 рр. зросте до 8-9 млн з 5,5 млн після встановлення з 1 травня єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів.

У Міністерстві фінансів відзначили, що у 2015 році 43% рахунків за комунальні послуги покривалося субсидіями. У бюджеті минулого року було закладено 35 млрд грн на ці цілі, а у 2016 році витрати перевищать 40 млрд грн. За прогнозами Мінфіну, у 2017 році ця сума може збільшитися до 70-80 млрд грн.