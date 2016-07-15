Японія профінансує проекти з відновлення соціальних об'єктів на Донбасі

Уряд Японії через представництво Міжнародної організації міграції (МОМ) в Україні проведе конкурс для відбору проектів із відновлення соціальних об'єктів, а також фінансування соціальних заходів на Донбасі, повідомила прес-служба МОМ.

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Як зазначається в повідомленні, в конкурсі можуть взяти участь громади Володарського і Первомайського районів Донецької області та Троїцького району Луганської області. При цьому кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у такій громаді має становити не менше 10% населення, а також має бути створена ініціативна група в кількості не менше 15 осіб, яка супроводжуватиме проект і сприятиме інтеграції ВПО в громаду.

Конкурс передбачає відбір проектів із відновлення одного соціального об'єкта на території кожної з громад на суму до 30 тис. дол. При цьому об'єкт має бути діючим і надавати соціальні послуги всім представникам громади, в тому числі ВПО. Кількість осіб, які користуються послугами оновлюваного об'єкта, має бути не менше 300 осіб (150 ВПО).

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Конкурс також передбачає відбір заходів, які сприятимуть інтеграції в громаду ВПО, національних меншин та етнічних груп, а також людей із особливими потребами. На ці цілі виділяється до 10 тис. дол.

Серед таких заходів можуть бути надання нових соціальних послуг для жителів громади (дитяча кімната, кімната психологічного розвантаження, культурний центр), волонтерські ініціативи (щомісячне прибирання місцевого парку, облаштування дитячого майданчика), адаптація навколишнього середовища для осіб із особливими потребами.

За даними прес-служби, заявки на участь у конкурсі приймаються до 20 липня. Після закриття конкурсу МОМ відбере громади для проведення оціночного візиту, за результатами якого будуть визначені громади-переможці.