В Одесі суд повернув у власність міста приміщення в історичному центрі вартістю 2 млн грн
17:41, 15 липня 2016Нерухомість
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В Одесі суд повернув у власність міста приміщення, розташовані в історичному центрі, вартістю близько 2 млн грн.
Об'єкт нерухомості повернуть територіальній громаді міста / Фото УНІАН
Як повідомила УНІАН прес-секретар прокуратури Одеської області Інна Верба, 14 липня Апеляційний суд області задовольнив скаргу прокуратури області.
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«Позовні вимоги прокуратури полягали у витребуванні з незаконного володіння нежитлових приміщень загальною площею понад 210 кв. м і вартістю близько 2 млн грн. Зараз об'єкт нерухомості по вул. Торговій зобов'язані повернути територіальній громаді міста», - зазначила Верба.
Прес-секретар уточнила, що ці будівлі у 2010 році були незаконно відчужені міською радою на користь комерційної структури за заниженою ціною.
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