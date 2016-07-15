В Одесі суд повернув у власність міста приміщення в історичному центрі вартістю 2 млн грн

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокуратури Одеської області Інна Верба, 14 липня Апеляційний суд області задовольнив скаргу прокуратури області.

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«Позовні вимоги прокуратури полягали у витребуванні з незаконного володіння нежитлових приміщень загальною площею понад 210 кв. м і вартістю близько 2 млн грн. Зараз об'єкт нерухомості по вул. Торговій зобов'язані повернути територіальній громаді міста», - зазначила Верба.

Прес-секретар уточнила, що ці будівлі у 2010 році були незаконно відчужені міською радою на користь комерційної структури за заниженою ціною.