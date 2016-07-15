Гройсман розповів, як Україні скоротити споживання енергоресурсів в 3-4 рази

Реалізація проектів ефективного споживання енергоресурсів на місцях дозволить Україні скоротити споживання енергії в 3-4 рази, сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у ході відвідання твердопаливної котельної комунального підприємства «Вінницяміськтеплоенерго».

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Захід відбувся в рамках робочої поїздки Гройсмана до Вінниці.

«Дуже важливо, особливо на місцевому рівні, щоб кожна міськрада, територіальна громада мали свою стратегію енергоефективності, - сказав Гройсман. - Підкреслюю, ми можемо в 2-4 рази споживати менше енергії, при тому, що якість послуг буде суттєво вищою. Це означатиме, що середній рахунок у країні буде менший у 3-4 рази, оскільки ми споживатимемо менше. Я хочу, щоб кожне місто почало модернізацію й дуже швидку».

Гройсман нагадав, що Україна все ще залишається дуже енерговитратною країною.

«Ми, на превеликий жаль, можемо констатувати факт, що імпортуємо паливо, включаючи газ, хоча є всі можливості замістити цей газ газом власного видобутку й навіть стати експортером палива. Ми можемо експортувати енергоресурси і приносити валюту в країну, - сказав глава уряду. - Але за десятиліття знищення країни потенціал (видобутку - УНІАН) був поставлений під загрозу. Відбулося падіння видобутку, збільшувалася залежність від «Газпрому», були виставлені невигідні умови взаємодії. Як наслідок, ми залишаємося й сьогодні неефективною в енергетичному сенсі країною».

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Гройсман підкреслив, що з січня 2017 року в Україні запрацює Фонд енергоефективності як механізм динамічної енергетичної модернізації. Проекти фонду стосуватимуться утеплення будинків, переходу на тверде паливо або біопаливо, установок обліку ресурсів.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Кабінет міністрів України затвердив концепцію функціонування в Україні Фонду енергоефективності, що дозволяє реалізовувати проекти ефективного використання енергоресурсів у країні.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ планує після закінчення опалювального сезону 2016/2017 запустити в роботу цей фонд. Однією з цілей його створення є зниження споживання природного газу населенням. За розрахунками уряду, вже в 2017 році фонд може залучити близько 20 млрд грн від міжнародних донорів, державного бюджету та приватних інвесторів.

Крім того, проекти фонду дозволять створити близько 75 тис. нових робочих місць, особливо в малому та середньому бізнесі, а також заощадити до 5 млрд грн на виплату субсидій.