Гройсман розповів, чого варто чекати від введення мораторію на підвищення тарифів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав "безперспективним" рішення низки місцевих рад, зокрема, Києва, про мораторій на підвищення тарифів та можливої компенсації різниці в тарифах за рахунок місцевих бюджетів.

Про це він сказав в ході спеціальної наради в уряді за участю мерів великих міст.

"Кожен з вас, якщо є така можливість, може користуватися вітчизняною газотранспортною системою і купувати газ там, де ви вважаєте можливим. Зараз ми маємо ціну на європейському хабі. Ми закуповуємо газ і за контрактом доставляємо його в Україну. Далі комунальні підприємства роблять розрахунки комунальних тарифів, - сказав Гройсман. - Ви можете не подавати розрахунків і залишити ціну, яку вважаєте за необхідне, і різницю в цінах можете компенсувати з власних бюджетів. Але вже за кілька років виникнуть питання. Кошти доведеться забирати з проектів модернізації, з дитячих садків, шкіл, закладів охорони здоров'я. Це буде ваш політичний вибір, але він, як мені здається, абсолютно безперспективний".

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Як повідомляв УНІАН, Київрада 7 липня заборонив всім структурам і підрозділам комунальних підприємств столиці нараховувати плату за житлово-комунальні послуги за новими, підвищеними тарифами. Рішення передбачає мораторій до 1 жовтня 2016 року на введення в дію підвищених цін і тарифів для населення на житлово-комунальні послуги. Також забороняються нарахування по розрахунках з 1 липня і стягнення з населення столиці пені за несвоєчасне внесення плати за ЖКП.

Слідом за Києвом наміри ввести мораторій на підвищення тарифів висловили влади Житомира, Дніпра, Львова та Одеси. Разом з тим, прем'єр Гройсман підкреслював, що рішення міської влади Києва щодо введення тимчасового - до 1 жовтня поточного року мораторію на підвищення тарифів на комунальні послуги - це право влади міста, однак воно призведе до витрачання коштів міського бюджету, а їх було б доцільніше витратити на проекти модернізації комунального господарства.